Талвинг рассказал, как на него произошло нападение

Нападение произошло, когда Тальвинг после окончания рабочего дня уже находился в своей машине, пишет RusERR.

"В семь часов я закончил работу, прошел через главный вход на стоянку. Машина была у улицы Ретке, я сел в машину, завел её, пристегнул ремень безопасности. Вдруг слева появился мужчина, который разбил окно машины. Я ожидал удара, но вместо этого была жидкость температуры тела. Думаю, что мне на лицо и тело вылили пару литров. В этот момент я рванул дверь, злоумышленник вытащил руку из машины. Он выполнил свою миссию и убежал", — рассказал Тальвинг.

По словам Тальвинга, первое опасение было, что это был бензин или кислота. "Я промыл глаза снегом. Сфотографировал место происшествия, нашел канистру, которую он там оставил, заглянул внутрь канистры, там были остатки жидкости. Я положил канистру в пластиковый пакет, позвонил по номеру 112", — продолжил рассказ Тальвинг.

По словам Тальвинга, вторым опасением было то, что в вылитой на него моче могли быть вирусные частицы. Анализ, проведенный в PERH, показал, что опасения оказались напрасными.

Ни Тальвинг, ни полиция не могут сказать, кто мог быть нападавшим.

Нападение на профессора было совершено вечером 3 февраля на парковке возле больницы, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Пока не ясно, была ли у Вестеринена какая-то роль в нападении. Мужчина — юрист, который в конце января позвонил члену научного совета Ирье Лутсар, записал их телефонный разговор и выложил его в сеть. Он также содействовал организации в конце ноября акции протеста на площади Вабадузе, которая была направлена против ношения масок.

Полиция тем временем связалась с другими членами консультирующего правительство научного совета, чтобы гарантировать их безопасность.

Старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг подтвердил, что полиция провела с ним беседу по поводу личной безопасности.