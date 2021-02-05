Талвинг рассказал, как на него произошло нападение

3 февраля вечером на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга напали, когда он уходил с работы домой. В эфире передачи "Ringvaade" он рассказал, как произошло нападение.
Нападение произошло, когда Тальвинг после окончания рабочего дня уже находился в своей машине, пишет RusERR.
"В семь часов я закончил работу, прошел через главный вход на стоянку. Машина была у улицы Ретке, я сел в машину, завел её, пристегнул ремень безопасности. Вдруг слева появился мужчина, который разбил окно машины. Я ожидал удара, но вместо этого была жидкость температуры тела. Думаю, что мне на лицо и тело вылили пару литров. В этот момент я рванул дверь, злоумышленник вытащил руку из машины. Он выполнил свою миссию и убежал", — рассказал Тальвинг.
По словам Тальвинга, первое опасение было, что это был бензин или кислота. "Я промыл глаза снегом. Сфотографировал место происшествия, нашел канистру, которую он там оставил, заглянул внутрь канистры, там были остатки жидкости. Я положил канистру в пластиковый пакет, позвонил по номеру 112", — продолжил рассказ Тальвинг.
По словам Тальвинга, вторым опасением было то, что в вылитой на него моче могли быть вирусные частицы. Анализ, проведенный в PERH, показал, что опасения оказались напрасными.
Ни Тальвинг, ни полиция не могут сказать, кто мог быть нападавшим.
Нападение на профессора было совершено вечером 3 февраля на парковке возле больницы, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.
Пока не ясно, была ли у Вестеринена какая-то роль в нападении. Мужчина — юрист, который в конце января позвонил члену научного совета Ирье Лутсар, записал их телефонный разговор и выложил его в сеть. Он также содействовал организации в конце ноября акции протеста на площади Вабадузе, которая была направлена против ношения масок.
Полиция тем временем связалась с другими членами консультирующего правительство научного совета, чтобы гарантировать их безопасность.
Старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг подтвердил, что полиция провела с ним беседу по поводу личной безопасности.
"Мне дали контактное лицо, с кем при необходимости можно связаться, а на следующей неделе будет проведен более основательный брифинг", — сказал Уусберг. Члены совета получат от полиции более точные инструкции по обеспечению безопасности.
Члены совета не хотят пояснять, какие именно указания дала им полиция и охраняет ли она теперь их жизнь и здоровье круглосуточно. По словам профессора-вирусолога ТУ Ирьи Лутсар, видимо будет лучше, если эти меры охраны останутся известны только им и полиции.
Андеро Уусберг не стал спекулировать на тему, было ли нападение на Талвинга связано с тем, что злоумышленник верил в теории заговора. "Это такой единичный случай, что без беседы с самим человеком невозможно делать выводы", — сказал он.
Уусберг пояснил, что некоторые люди для достижения в жизни каких-то вещей используют насилие. "У этого есть и другие причины, часто насилие рождается по религиозным мотивам, из-за отсутствия самоконтроля или по причине личной травмы. Часть из этих людей оказались в числе сторонников теорий заговора", — сказал он. "Но ответственность все-таки лежит на самом человеке, а не на теории заговора", — добавил ученый.
Уусберг за свое здоровье не боится. "Я значительно менее заметный член научного совета, чем другие. Однако произошедшее, естественно, отвратительно и прискорбно. Это заставляет немного задуматься (о безопасности — ред.)", — согласился ученый.
Он также сообщил, что получил гораздо меньше оскорбительных писем, чем профессоры Ирья Лутсар или Криста Фишер (обе — члены научного совета). "Думаю, что я легко отделался".
Все эти оскорбительно-обвинительные электронные письма, по словам Уусберга, неприятные и гадкие. "Они в их адрес идут с весны и отнимают личные силы и ресурсы. К счастью, у нас у всех есть группы поддержки, мы в научном совете стоим друг за друга", — заверил Уусберг.
Напомним, что 3 февраля в 19.00, когда Талвинг вышел из больницы и пошел к своей машине, то обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.
Пока трудно сказать наверняка, было это попыткой ограбления или связано с профессиональной деятельностью Талвинга в качестве члена Научного совета, консультирующего правительство по вопросам COVID-19.
Мотив нападавшего пока неизвестнен, поскольку его личность пока не установлена.
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