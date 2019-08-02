02.08.2019, 16:10

Таллинский приют для животных приглашает на годовщину


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Tallinna loomade varjupaik
Tallinna loomade varjupaikFoto: Rauno Volmar

Таллинский приют для животных на ул. Пальяссааре, 85 приглашает всех 3 августа с 13 до 16 часов на свою третью годовщину.

Как сообщает Раэпрес, сквозной темой праздника станет сотрудничество человека и животного. Вместе выступят двуногие и четвероногие, пройдет матч-шоу собак, советами поделятся ветеринары и тренеры собак, состоится благотворительная ярмарка. А завершит все поедание грандиозного торта.

В Таллинском приюте обихаживают в среднем 250 животных в месяц. За три года домой возвращены 850 домашних любимцев, а новый дом подобран почти полутора тысячам.

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