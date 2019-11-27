Таллинну присудили международную награду

Награда будет вручена в марте следующего года на форуме Netexplo, который состоится в Париже, сообщает Раэпресс.

Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп отметил, что столь высокое признание очень важно, так как подчеркивает, что развитие цифровых технологий — верная дорога. ”Тем более, что информационные технологии — быстроразвивающаяся сфера, в которой конкуренция растет из года в год и ставит перед обществом все более высокие задачи. Успех Таллинна, наше отличие от других, кроется, прежде всего, в доступности общественных цифровых услуг и распространении электронного делопроизводства, то есть в т.н. безбумажном управлении городом, — сказал Сепп. — Горожане могут ходатайствовать обо всех городских услугах в электронном виде. Подать заявление можно в специально созданных для этих целей инфосистемах, это быстро, удобно, безопасно и помогает беречь окружающую среду. Точно так же официальные документы в горуправе больше не составляются в бумажном виде, предпочтение отдано цифровым решениям. Таллинн также удобно и оперативно предлагает информацию о городской жизни, а опубликованные данные способствуют развитию новых предприятий”.

ЮНЕСКО и международный наблюдательный центр Netexplo ежегодно анализируют города по всему миру и вручают награды прогрессивным городам, чтобы выделить инновационные, устойчиво развивающиеся и вовлекающие решения в десяти сферах: привлекательность, сфера данных, образование, разумное развитие, финансирование, жилищное хозяйство, подвижность, цифровое развитие, углеродная нейтральность и транспорт. Победителей 2020 года объявили во Всемирный день городов ООН.