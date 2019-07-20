Таллиннской горуправе сообщили о желании команды Нолана продлить съемки на Лаагна теэ только вчера

Симсон пояснил, что поскольку информация новая, город только формирует мнение. Он не пожелал уточнить, в какую сторону город сейчас больше склоняется в вопросе продления съемок.

Что касается обратной связи местных жителей относительно съемок и ограничений движения, по утверждению Симсона, есть всевозможные мнения. "Разработанная Таллинном и профинансированная киношниками культурная программа популярна среди таллиннцев", — сказал он.

В то же время также слышится критика некоторых действующих в районе Лаагна теэ предпринимателей, которые беспокоятся из-за неполученных доходов. "Договор между Таллинном, Allfilm и Funfair Films Ltd обязывает киношников связываться и заключать соглашения с расположенными в районе предприятиями, относительно которых есть основание предполагать, что ограничения движения повлияют на их экономическую деятельность", — пояснил Симсон.