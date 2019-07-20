20.07.2019, 13:30

Таллиннской горуправе сообщили о желании команды Нолана продлить съемки на Лаагна теэ только вчера


rus.delfi.ee
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Filmivõtted Laagna teel
Filmivõtted Laagna teelFoto: Andres Putting

Вчера съемочная группа режиссера Кристофера Нолана сообщила, что они хотят снимать на Лаагна теэ на два дня дольше, чем планировалось. Советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон отметил, что информация свежая и город узнал об официальном желании только вчера после обеда.

Симсон пояснил, что поскольку информация новая, город только формирует мнение. Он не пожелал уточнить, в какую сторону город сейчас больше склоняется в вопросе продления съемок.

Что касается обратной связи местных жителей относительно съемок и ограничений движения, по утверждению Симсона, есть всевозможные мнения. "Разработанная Таллинном и профинансированная киношниками культурная программа популярна среди таллиннцев", — сказал он.

В то же время также слышится критика некоторых действующих в районе Лаагна теэ предпринимателей, которые беспокоятся из-за неполученных доходов. "Договор между Таллинном, Allfilm и Funfair Films Ltd обязывает киношников связываться и заключать соглашения с расположенными в районе предприятиями, относительно которых есть основание предполагать, что ограничения движения повлияют на их экономическую деятельность", — пояснил Симсон.

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