19.06.2019, 14:59
Таллиннское телевидение сократило семерых работников, все передачи отправляются в принудительный отпуск
Вчера и сегодня Таллиннское телевидение сократило как минимум семерых работников.
Вчера и сегодня Таллиннское телевидение сократило как минимум семерых работников.
К тому же все передачи отправляются в принудительный летний отпуск, остаются только новости и повторы.
Анонимный источник поведал, что вчера о сокращении сообщили трем работникам, сегодня — еще как минимум четырем. В пятницу они должны покинуть рабочие места. Под сокращение попали, например, диктор Катрин Тооме, трудившаяся в фирме восемь и половиной лет, один репортер, глава операторского отдела, ответственный за маркетинг и рекламу.
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