Таллиннское телевидение сократило семерых работников, все передачи отправляются в принудительный отпуск

К тому же все передачи отправляются в принудительный летний отпуск, остаются только новости и повторы.

Анонимный источник поведал, что вчера о сокращении сообщили трем работникам, сегодня — еще как минимум четырем. В пятницу они должны покинуть рабочие места. Под сокращение попали, например, диктор Катрин Тооме, трудившаяся в фирме восемь и половиной лет, один репортер, глава операторского отдела, ответственный за маркетинг и рекламу.