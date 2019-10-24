Таллиннское телевидение будет снимать три передачи: новости, дебаты и программу о культуре

Согласно представленной стратегии, будет проведен тендер на покупку эфирного времени для выходящих по рабочим дням новостей, транслируемых раз в неделю дебатов и телепрограммы, посвященной культуре и другим актуальным темам. Тендер должен быть подготовлен в течение месяца с тем, чтобы с начала следующего года передачи выходили в эфир.

"Помимо этого, задачей ТТВ остается производство профилактических и информационных видео, а также аудиовизуальных материалов для порталов газет " Pealinn " и "Столица" и городских социальных сетей, — сообщил председатель совета Таллинского ТВ, вице-мэр города Айвар Рийсалу. — Эта работа уже началась, и первая обратная связь дала положительный результат. Мир и информационное поле вокруг нас стали визуальными, и способы доведением информации до горожан должны идти в ногу со временем, а мы должны эту информацию именно в таком виде предлагать".

Совет заслушал обзор правления ТТВ о состоянии договоров, связанных с прекращением телевещания. Часть из них уже расторгнута, по части переговоры еще продолжаются. Совет удовлетворил просьбу члена правления Таави Пукка об отставке и продлил полномочия другого членав правления Рево Раудъярва на три года, при этом условия оплаты его труда не изменились.