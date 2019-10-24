24.10.2019, 20:39

Таллиннское телевидение будет снимать три передачи: новости, дебаты и программу о культуре


rus.delfi.ee
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Tallinna linnapea Taavi Aas kuulutas välja jõulurahu
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Sepp

Совет ЦУ "Таллинское телевидение" (ТТВ) одобрил разработанную правлением стратегию, согласно которой учреждение будет арендовать эфирное время для трех передач. Решено также, что с декабря Таллинское ТВ продолжит работу, имея одного члена правления.

Согласно представленной стратегии, будет проведен тендер на покупку эфирного времени для выходящих по рабочим дням новостей, транслируемых раз в неделю дебатов и телепрограммы, посвященной культуре и другим актуальным темам. Тендер должен быть подготовлен в течение месяца с тем, чтобы с начала следующего года передачи выходили в эфир.

"Помимо этого, задачей ТТВ остается производство профилактических и информационных видео, а также аудиовизуальных материалов для порталов газет " Pealinn " и "Столица" и городских социальных сетей, — сообщил председатель совета Таллинского ТВ, вице-мэр города Айвар Рийсалу. — Эта работа уже началась, и первая обратная связь дала положительный результат. Мир и информационное поле вокруг нас стали визуальными, и способы доведением информации до горожан должны идти в ногу со временем, а мы должны эту информацию именно в таком виде предлагать".

Совет заслушал обзор правления ТТВ о состоянии договоров, связанных с прекращением телевещания. Часть из них уже расторгнута, по части переговоры еще продолжаются. Совет удовлетворил просьбу члена правления Таави Пукка об отставке и продлил полномочия другого членав правления Рево Раудъярва на три года, при этом условия оплаты его труда не изменились.

"Команда ТТВ сейчас производит порученные им преобразования, причем, по моей оценке, делает это хорошо, — отметил Рийсалу. — Поскольку в ближайшее время завершается один из этапов этих преобразований, разумно было пересмотреть и схему управления учреждением в новых условиях. Совет обсудил выраженное одним из членов правления желание покинуть свой пост и счел, что одного члена правления будет достаточно. Я благодарю Таави Пукка за проделанную работу и хорошее сотрудничество с советом ЦУ".

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