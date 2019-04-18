Таллиннское горсобрание возглавил Тийт Терик

За Тийта Терика проголосовал 41 депутат, против — 26, недействительными признали три бюллетеня.

Голосование было тайным, передает rus.err.ee.

Терик ранее был старейшиной районов Пирита и Нымме, а с ноября 2016-го по март 2019-го работал депутатом Рийгикогу. В новый состав парламента Терик не попал.