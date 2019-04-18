18.04.2019, 18:39

Таллиннское горсобрание возглавил Тийт Терик


rus.delfi.ee
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Tallinna pressikonverents
Tiit TerikFoto: Eero Vabamaegi

Новым председателем Таллиннского горсобрания стал центрист Тийт Терик, на этом посту он сменил ставшего неделю мэром города Михаила Кылварта.

За Тийта Терика проголосовал 41 депутат, против — 26, недействительными признали три бюллетеня.

Голосование было тайным, передает rus.err.ee.

Терик ранее был старейшиной районов Пирита и Нымме, а с ноября 2016-го по март 2019-го работал депутатом Рийгикогу. В новый состав парламента Терик не попал.

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