18.04.2019, 18:39
Таллиннское горсобрание возглавил Тийт Терик
Новым председателем Таллиннского горсобрания стал центрист Тийт Терик, на этом посту он сменил ставшего неделю мэром города Михаила Кылварта.
Новым председателем Таллиннского горсобрания стал центрист Тийт Терик, на этом посту он сменил ставшего неделю мэром города Михаила Кылварта.
За Тийта Терика проголосовал 41 депутат, против — 26, недействительными признали три бюллетеня.
Голосование было тайным, передает rus.err.ee.
Терик ранее был старейшиной районов Пирита и Нымме, а с ноября 2016-го по март 2019-го работал депутатом Рийгикогу. В новый состав парламента Терик не попал.
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