Таллиннское городское учреждение сократило Абдула Турея: "мое рабочее место было бессмысленным, а мой работодатель бесполезен"

Единственной более-менее разумной деятельностью Турей посчитал то, что TAKK делает в Африке, в Уганде, где по научению TAKK открыто множество таких же пунктов обслуживания самоуправления, как в Таллинне. Но проект существует преимущественно на деньги Министерства иностранных дел.
Турея взяли в TAKK заниматься иностранными делами. Он пожаловался, что хотел внести свой вклад в связанную с Африкой вспомогательную деятельность, но его якобы держали в стороне от нее. Турея якобы не подпускали к организации конференций и не хотели, чтобы он представлял Таллинн на ярмарке в Брюсселе. Он пожаловался, что ему якобы не разрешили даже отредактировать текст на английском языке на сайте TAKK.
Председателем совета TAKK является городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп. Он сказал, что согласно рапорту адвокатского бюро Sorainen некоторые городские целевые учреждения излишне укомплектованы и советы слишком большие. Поэтому совет TAKK и принял решение уменьшить свой состав до трех человек и сократил рабочее место Турея, потому что другие люди могли бы делать и его работу.
Тоомас Сепп назвал TAKK проектом формирования имиджа Таллинна, который делится опытом Таллинна как за границей, так и в других самоуправлениях Эстонии. "По моему мнению, эта организация нужна", — заявил Сепп. Одновременно он отметил, что вопрос о том, как TAKK развивается и может ли он объединиться с каким-нибудь другим городским учреждением, все-таки актуален.
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Mozilla будет блокировать отслеживающие cookie-файлы в Firefox
Строительные леса упали в Бресте: пострадали четверо рабочих