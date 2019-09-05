Таллиннское городское учреждение сократило Абдула Турея: "мое рабочее место было бессмысленным, а мой работодатель бесполезен"

21 июня бывшего депутата Таллиннского горсобрания Абдула Турея сократили из Таллиннского центра по развитию и обучению (TAKK). Турей не скрывает, что получил свою должность по политическим причинам. Политика также является причиной, по которой его, по его собственным словам, летом сократили с должности: Турей критически относился к созданной после парламентских выборов новой коалиции. Но больше всего Турей критикует своего бывшего работодателя.

TAKK организует визиты высоких иностранных гостей и иностранных делегаций в Таллинн, а также визиты представителей столицы за границу и конференции. По словам Турея, у города есть учреждения, которые уже делают то же самое, и их деятельность совпадает с деятельностью TAKK.

"Нет абсолютно никакой необходимости в еще одном учреждении, которое делало бы эту работу. Никакой!" — сообщил Турей. "TAKK — это бесполезная трата денег налогоплательщика", — добавил он.

TAKK — отдельное юридическое лицо, где после сокращения Турея работают два человека. У TAKK есть свой совет, куда входят три человека. Когда в TAKK было вместе с Туреем три работника, в осуществляющий надзор за их деятельностью совет входили целых пять человек. По словам Турея, надзирателей по сравнению с работниками нецелесообразно много и члены совета получают за мизерную работу приличные деньги.

"Члены совета получают 500 евро в месяц за то, что они собираются через каждые три месяца на полчаса. По сути, они каждый месяц зарабатывают 500 евро за 10 минут работы", — раскритиковал Турей.