05.09.2019, 21:15

Таллиннское городское учреждение сократило Абдула Турея: "мое рабочее место было бессмысленным, а мой работодатель бесполезен"

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Вахур Кооритс
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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XVIII Avatud Ühiskonna Foorum
XVIII Avatud Ühiskonna FoorumFoto: Vallo Kruuser

Три года проработавший в таллиннском городском учреждении центрист Абдул Турей убежден, что это учреждение никому не нужно, пишет Eesti Päevaleht.

21 июня бывшего депутата Таллиннского горсобрания Абдула Турея сократили из Таллиннского центра по развитию и обучению (TAKK). Турей не скрывает, что получил свою должность по политическим причинам. Политика также является причиной, по которой его, по его собственным словам, летом сократили с должности: Турей критически относился к созданной после парламентских выборов новой коалиции. Но больше всего Турей критикует своего бывшего работодателя.

TAKK организует визиты высоких иностранных гостей и иностранных делегаций в Таллинн, а также визиты представителей столицы за границу и конференции. По словам Турея, у города есть учреждения, которые уже делают то же самое, и их деятельность совпадает с деятельностью TAKK.

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"Нет абсолютно никакой необходимости в еще одном учреждении, которое делало бы эту работу. Никакой!" — сообщил Турей. "TAKK — это бесполезная трата денег налогоплательщика", — добавил он.

TAKK — отдельное юридическое лицо, где после сокращения Турея работают два человека. У TAKK есть свой совет, куда входят три человека. Когда в TAKK было вместе с Туреем три работника, в осуществляющий надзор за их деятельностью совет входили целых пять человек. По словам Турея, надзирателей по сравнению с работниками нецелесообразно много и члены совета получают за мизерную работу приличные деньги.

"Члены совета получают 500 евро в месяц за то, что они собираются через каждые три месяца на полчаса. По сути, они каждый месяц зарабатывают 500 евро за 10 минут работы", — раскритиковал Турей.

Единственной более-менее разумной деятельностью Турей посчитал то, что TAKK делает в Африке, в Уганде, где по научению TAKK открыто множество таких же пунктов обслуживания самоуправления, как в Таллинне. Но проект существует преимущественно на деньги Министерства иностранных дел.

Турея взяли в TAKK заниматься иностранными делами. Он пожаловался, что хотел внести свой вклад в связанную с Африкой вспомогательную деятельность, но его якобы держали в стороне от нее. Турея якобы не подпускали к организации конференций и не хотели, чтобы он представлял Таллинн на ярмарке в Брюсселе. Он пожаловался, что ему якобы не разрешили даже отредактировать текст на английском языке на сайте TAKK.

Председателем совета TAKK является городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп. Он сказал, что согласно рапорту адвокатского бюро Sorainen некоторые городские целевые учреждения излишне укомплектованы и советы слишком большие. Поэтому совет TAKK и принял решение уменьшить свой состав до трех человек и сократил рабочее место Турея, потому что другие люди могли бы делать и его работу.

Тоомас Сепп назвал TAKK проектом формирования имиджа Таллинна, который делится опытом Таллинна как за границей, так и в других самоуправлениях Эстонии. "По моему мнению, эта организация нужна", — заявил Сепп. Одновременно он отметил, что вопрос о том, как TAKK развивается и может ли он объединиться с каким-нибудь другим городским учреждением, все-таки актуален.

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