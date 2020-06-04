Таллиннским учебным заведениям вручат эко-знак ”Зеленый флаг”

Пяти таллиннским учебным заведениям, которые впервые претендовали на ”Зеленый флаг”, награду вручит вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

”Экологическое воспитание с детства — заслуживающая благодарности работа. Отношение, которое отдает должное экологичности, богатству природы, здоровью и окружающим, нужно воспитывать в детях с самого раннего возраста, давая им пример, — сказал Кландорф. — Я рад тому, что многие учебные заведения Таллинна подключились к программе ”Зеленая школа”, а несколько из них стали обладателями эко-знака ”Зеленый флаг”.

Впервые ”Зеленого флага” удостоены столичные детские сады ”Лийвамяэ”, ”Унистусе”, ”Месимумму”, ”Вирмалисе” и гимназия Лаагна, а девять детских садов и две школы уже получали знак и ранее.

Эко-знак ”Зеленый флаг” выдается учебным заведениям с собственной стратегией экологического образования, которой придерживаются при организации деятельности, приобщая к процессу как детей и персонал, так и родителей. На получение эко-знака ”Зеленый флаг” могут претендовать учебные заведения, участвовавшие в программе ”Зеленая школа” в течение как минимум одного учебного года.

Экологического знака ”Зеленый флаг” удостоены в общей сложности 33 учебных заведения со всей Эстонии, в их числе 13 столичных детских садов и 3 таллиннских школы. Наряду с претендентами на ”Зеленый флаг”, еще 25 учебных заведений в этом году представили промежуточный отчет для того, чтобы сохранить за собой эко-титул. По состоянию на 5 июня в Таллинне будет насчитываться 41 обладатель ”Зеленого флага”.

Воспитывающей в детях и молодежи экологическую сознательность всемирной программе Eco-Schools, или ”Зеленая школа”, уже 26 лет. В программе принимают участие около 53 000 учебных заведений из 68 стран, что делает её самой крупной программой экологического образования в мире. Эстония присоединилась к программе четыре года назад. В течение этого времени на базе общих ценностей образовалась сеть, объединяющая 140 детских садов и школ, из которых больше половины — столичные.