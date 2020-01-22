22.01.2020, 15:47
Таллиннский зоопарк собрал для животных Австралии почти 20 000 евро
Таллиннский зоопарк выражает признательность добрым людям, которые пожертвовали деньги жертвам пожаров в Австралии.
Таллиннский зоопарк выражает признательность добрым людям, которые пожертвовали деньги жертвам пожаров в Австралии.
Зоопарк сообщил в социальной сети, что по состоянию на 21 января благодаря 605 жертвователям в поддержку животных Австралии собрано почти 20 000 евро.
Завтра деньги отправят фонду Австралийской ассоциации зоопарков и аквариумов. Сбор пожертвований продолжится как минимум до конца января.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Студент обесчестил сотню жертв с помощью наркотика
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
"Спартак" оставит за собой право обратного выкупа Бакаева
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален