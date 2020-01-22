22.01.2020, 15:47

Таллиннский зоопарк собрал для животных Австралии почти 20 000 евро

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Таллиннский зоопарк собрал для животных Австралии почти 20 000 евро
Foto: Rauno Volmar

Таллиннский зоопарк выражает признательность добрым людям, которые пожертвовали деньги жертвам пожаров в Австралии.

Зоопарк сообщил в социальной сети, что по состоянию на 21 января благодаря 605 жертвователям в поддержку животных Австралии собрано почти 20 000 евро.

Завтра деньги отправят фонду Австралийской ассоциации зоопарков и аквариумов. Сбор пожертвований продолжится как минимум до конца января.

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