Таллиннский зоопарк приглашает всех на свой 81-й день рождения! В программе — много интересного

Во вторник, 25 августа, Таллиннский зоопарк отмечает 81-й день рождения. На эту же дату приходится и День экологического образования. В течение дня в Таллиннском зоопарке пройдут различные мероприятия и выставки, организованные как самим зоопарком, так и его партнерами.
Много чего нового и любопытного можно будет узнать и в ”лавках открытий”. Также в этот день будет присвоен годовой титул ”Друг зоопарка”. Поздно вечером пройдут лекции о летучих мышах и экскурсии.
В честь дня рождения билет в зоопарк — за полцены, дошкольникам — бесплатно. Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка — закрыты, кафе на территории зоопарка работуют как обычно.
Работники Налогово-таможенного департамента поведают о трудовых буднях таможенных инспекторов, о том, какие вспомогательные средства они используют, какие товары нельзя привозить с собой из путешествия ввиду охраны природы, а также объяснят причины.
Спасательный департамент объяснит, как правильно себя вести в случае ЧП с огнем или на воде, а также в иных кризисных ситуациях.
Сотрудники Детского фонда Клиники Тартуского университета и Фонда поддержки Таллиннской детской больницы расскажут о своей деятельности и приглашают играть и рисовать.
ЧленыОбщества охотников Эстонии поведают о диких животных Эстонии и об их следах.
В палатке Tikkurila AS можно будет порисовать и порукодельничать.
10:00-19:00 Открыт Детский зоопарк
20:30-22:30
Вечер летучих мышей и экскурсии с сотрудниками Фонда эстонской природы (экскурсоводы — зоологи Рауно и Ольвер Кальда).
Благотворительный аукцион работ Кадри Роози в фейсбуке. Продажа картин Кадри Роози, написанных во время веб-экскурсий ввиду чрезвычайной ситуации. Прохойдет в формате аукциона. Вырученные средства пойдут на пожертвования проектам по защите исчезающих видов.
Кафе на территории зоопарка работают как обычно
Присвоение годового титула ”Друг зоопарка” и награждение
Памятка посетителям
Совершеннолетним и детям, чей рост превышает 115 см, не разрешается передвигаться по зоопарку на велосипеде, самокате, скейтборде, гироскутере и на прочих подобных средствах передвижения. Оставьте их, пожалуйста, дома. Возле обоих входов на время посещения зоопарка можно припарковать велосипед на специальной стоянке.
Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка — закрыты.
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