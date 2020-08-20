Таллиннский зоопарк приглашает всех на свой 81-й день рождения! В программе — много интересного

Много чего нового и любопытного можно будет узнать и в ”лавках открытий”. Также в этот день будет присвоен годовой титул ”Друг зоопарка”. Поздно вечером пройдут лекции о летучих мышах и экскурсии.

В честь дня рождения билет в зоопарк — за полцены, дошкольникам — бесплатно. Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка — закрыты, кафе на территории зоопарка работуют как обычно.

Кассы открыты до 18 часов, сам зоопарк — до 20.

Foto: Tallinna loomaaed

ПРОГРАММА

9:00-20:00

День открытых дверей Школы природы в Центре экологического образования (Эхитаяте теэ, 150).

Самостоятельные походы в Вескиметс с книгой ”Познавательная книжка для всей семьи. В лесу Вескиметс и в других местах”. Ее можно приобрести в сувенирном магазине и на кассе Северных ворот.

Выставка ”Природное богатство Эмайыги” (Музей природы Тартуского университета и Ботанический сад).

В фойе Центра экологического образования, выставка ”Пожилые животные зоопарка” в коридоре Школы природы, ”Наука о зоопарке и Таллиннский зоопарк” в старых клетках для медведей.

10:00-16:00 ”Лавка открытий” около Центра экологического образования

12:00-18:00 ”Лавки открытий” на территории зоопарка

10:00-18:00 Информация и мероприятия от наших партнеров:

Сотрудники Департамента сельского хозяйства расскажут о Годе здоровья растений.

Работники Налогово-таможенного департамента поведают о трудовых буднях таможенных инспекторов, о том, какие вспомогательные средства они используют, какие товары нельзя привозить с собой из путешествия ввиду охраны природы, а также объяснят причины.

Спасательный департамент объяснит, как правильно себя вести в случае ЧП с огнем или на воде, а также в иных кризисных ситуациях.

Сотрудники Детского фонда Клиники Тартуского университета и Фонда поддержки Таллиннской детской больницы расскажут о своей деятельности и приглашают играть и рисовать.

ЧленыОбщества охотников Эстонии поведают о диких животных Эстонии и об их следах.

В палатке Tikkurila AS можно будет порисовать и порукодельничать.

10:00-19:00 Открыт Детский зоопарк

20:30-22:30