20.08.2020, 08:30

Таллиннский зоопарк приглашает всех на свой 81-й день рождения! В программе — много интересного


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Tallinna Loomaaed 80
Tallinna Loomaaia kaamlidFoto: Tiit Blaat

Во вторник, 25 августа, Таллиннский зоопарк отмечает 81-й день рождения. На эту же дату приходится и День экологического образования. В течение дня в Таллиннском зоопарке пройдут различные мероприятия и выставки, организованные как самим зоопарком, так и его партнерами.

Много чего нового и любопытного можно будет узнать и в ”лавках открытий”. Также в этот день будет присвоен годовой титул ”Друг зоопарка”. Поздно вечером пройдут лекции о летучих мышах и экскурсии.

В честь дня рождения билет в зоопарк — за полцены, дошкольникам — бесплатно. Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка — закрыты, кафе на территории зоопарка работуют как обычно.

Кассы открыты до 18 часов, сам зоопарк — до 20.

Foto: Tallinna loomaaed

ПРОГРАММА

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9:00-20:00

  • День открытых дверей Школы природы в Центре экологического образования (Эхитаяте теэ, 150).
  • Самостоятельные походы в Вескиметс с книгой ”Познавательная книжка для всей семьи. В лесу Вескиметс и в других местах”. Ее можно приобрести в сувенирном магазине и на кассе Северных ворот.
  • Выставка ”Природное богатство Эмайыги” (Музей природы Тартуского университета и Ботанический сад).
  • В фойе Центра экологического образования, выставка ”Пожилые животные зоопарка” в коридоре Школы природы, ”Наука о зоопарке и Таллиннский зоопарк” в старых клетках для медведей.

10:00-16:00 ”Лавка открытий” около Центра экологического образования

12:00-18:00 ”Лавки открытий” на территории зоопарка

10:00-18:00 Информация и мероприятия от наших партнеров:

  • Сотрудники Департамента сельского хозяйства расскажут о Годе здоровья растений.
  • Работники Налогово-таможенного департамента поведают о трудовых буднях таможенных инспекторов, о том, какие вспомогательные средства они используют, какие товары нельзя привозить с собой из путешествия ввиду охраны природы, а также объяснят причины.
  • Спасательный департамент объяснит, как правильно себя вести в случае ЧП с огнем или на воде, а также в иных кризисных ситуациях.
  • Сотрудники Детского фонда Клиники Тартуского университета и Фонда поддержки Таллиннской детской больницы расскажут о своей деятельности и приглашают играть и рисовать.
  • ЧленыОбщества охотников Эстонии поведают о диких животных Эстонии и об их следах.
  • В палатке Tikkurila AS можно будет порисовать и порукодельничать.

10:00-19:00 Открыт Детский зоопарк

20:30-22:30

  • Вечер летучих мышей и экскурсии с сотрудниками Фонда эстонской природы (экскурсоводы — зоологи Рауно и Ольвер Кальда).
  • Благотворительный аукцион работ Кадри Роози в фейсбуке. Продажа картин Кадри Роози, написанных во время веб-экскурсий ввиду чрезвычайной ситуации. Прохойдет в формате аукциона. Вырученные средства пойдут на пожертвования проектам по защите исчезающих видов.
  • Кафе на территории зоопарка работают как обычно
  • Присвоение годового титула ”Друг зоопарка” и награждение

Памятка посетителям

Совершеннолетним и детям, чей рост превышает 115 см, не разрешается передвигаться по зоопарку на велосипеде, самокате, скейтборде, гироскутере и на прочих подобных средствах передвижения. Оставьте их, пожалуйста, дома. Возле обоих входов на время посещения зоопарка можно припарковать велосипед на специальной стоянке.

Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка — закрыты.

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