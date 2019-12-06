Таллиннский зоопарк приглашает на ночные походы

Вечерние экскурсии в зоопарке уникальны, так как знакомят с активными в сумерках и ночью, а также предпочитающими суровый климат животными.
”Вечером, когда вокруг по-зимнему темно и тихо, начинаем замечать малейшие детали, будь то элегантно передвигающийся среди валунов силуэт снежного барса или столб выдыхаемого воздуха спящего белого медведя. Во время вечернего похода слышен даже тихий полёт совы,”- добавляет в беседе о вечерних походах один из специалистов зоопарка Леиф-Август Кирс.
Вечерние походы пройдут на русском и эстонском языках.
Билеты можно приобрести в Piletilevi.
Время экскурсий c 17.00 до 19.00:
7.12 на эстонском начало
у северных ворот (Paldiski mnt 145)
7.12 на эстонском начало
у западных ворот (Ehitajate tee 150)
14.12 на эстонском начало
у северных ворот (Paldiski mnt 145)
14.12 на русском начало
у западных ворот (Ehitajate tee 150)
21.12 на эстонском начало
у западных ворот (Ehitajate tee 150)
21.12 на эстонском начало
у северных ворот (Paldiski mnt 145)
21.12 на русском начало
у северных ворот (Paldiski mnt 145)
Памятка:
Экскурсии пешие, транспортные средства (кроме инвалидной коляски) не разрешены. Родителей с детьми дошкольного возраста просьба учесть,
что длина похода составляет около пяти километров. Одеваться по погоде.В начале и в середине двухчасовой экскурсии Вам предложат горячие напитки. По возможности возьмите с собой кружку-термос.
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Фанаты Зенита покинули трибуны после 40-й минуты матча с Динамо
Зарезали и контрольный в голову
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь