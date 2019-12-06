Таллиннский зоопарк приглашает на ночные походы

Вечерние экскурсии в зоопарке уникальны, так как знакомят с активными в сумерках и ночью, а также предпочитающими суровый климат животными.

”Вечером, когда вокруг по-зимнему темно и тихо, начинаем замечать малейшие детали, будь то элегантно передвигающийся среди валунов силуэт снежного барса или столб выдыхаемого воздуха спящего белого медведя. Во время вечернего похода слышен даже тихий полёт совы,”- добавляет в беседе о вечерних походах один из специалистов зоопарка Леиф-Август Кирс.

Вечерние походы пройдут на русском и эстонском языках.

Билеты можно приобрести в Piletilevi.

Время экскурсий c 17.00 до 19.00:

7.12 на эстонском начало

у северных ворот (Paldiski mnt 145)

7.12 на эстонском начало

у западных ворот (Ehitajate tee 150)

14.12 на эстонском начало

у северных ворот (Paldiski mnt 145)

14.12 на русском начало

у западных ворот (Ehitajate tee 150)

21.12 на эстонском начало

у западных ворот (Ehitajate tee 150)

21.12 на эстонском начало

у северных ворот (Paldiski mnt 145)

21.12 на русском начало

у северных ворот (Paldiski mnt 145)

Памятка:

Экскурсии пешие, транспортные средства (кроме инвалидной коляски) не разрешены. Родителей с детьми дошкольного возраста просьба учесть,

что длина похода составляет около пяти километров. Одеваться по погоде.В начале и в середине двухчасовой экскурсии Вам предложат горячие напитки. По возможности возьмите с собой кружку-термос.