Таллиннский загс временно приостановил оказание некоторых услуг

В связи с распространением коронавирусной инфекции Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния до 12 марта приостановил прием заявлений о регистрации брака или разводе, а также присвоении личного кода.
С 8 марта можно будет по телефону забронировать дату для подачи заявлений о регистрации брака или разводе.
Исходя из законодательства, вышеперечисленные заявления невозможно подать по электронной почте в виде дигитально подписанных документов.
Остальные заявления просят подавать, используя электронные каналы.
Дополнительная информация находится на домашней страничке Таллинна.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича