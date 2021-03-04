Таллиннский загс временно приостановил оказание некоторых услуг

С 8 марта можно будет по телефону забронировать дату для подачи заявлений о регистрации брака или разводе.

Исходя из законодательства, вышеперечисленные заявления невозможно подать по электронной почте в виде дигитально подписанных документов.

Остальные заявления просят подавать, используя электронные каналы.

Дополнительная информация находится на домашней страничке Таллинна.

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