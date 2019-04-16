Таллиннский ЗАГС вернулся в свой Дворец счастья
Сегодня журналистов ознакомили с отреставрированным Дворцом счастья, куда уже вчера вернулся таллинский ЗАГС, сообщает Raepress.
Сегодня журналистов ознакомили с отреставрированным Дворцом счастья, куда уже вчера вернулся таллинский ЗАГС, сообщает Raepress.
Здание, где располагается ЗАГС, было построено в 1910 году как летняя резиденция Карла Лутера — владельца фанерно-мебельной фабрики. Тогда нынешний практически самый центр города был еще пригородом.
Обращает на себя внимание сходство архитектуры дома и здания Эстонского драмтеатра. Оба здания проектировали архитекторы Алексей Бубырь и Николай Васильев.. После второй мировой войны в доме были сначала коммунальные квартиры, а потом детская поликлиника. ЗАГС переехал туда в 1983 году, а перед тем здание прошло курс обновления.
16 апреля заведующая департаментом Карин Каськ вручила почетные грамоты тем, кто внес наибольший вклад в нынешнее обновление дома, взятого под охрану как памятник старины.
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