Таллиннский ЗАГС вернулся в свой Дворец счастья

Здание, где располагается ЗАГС, было построено в 1910 году как летняя резиденция Карла Лутера — владельца фанерно-мебельной фабрики. Тогда нынешний практически самый центр города был еще пригородом.

Обращает на себя внимание сходство архитектуры дома и здания Эстонского драмтеатра. Оба здания проектировали архитекторы Алексей Бубырь и Николай Васильев.. После второй мировой войны в доме были сначала коммунальные квартиры, а потом детская поликлиника. ЗАГС переехал туда в 1983 году, а перед тем здание прошло курс обновления.

16 апреля заведующая департаментом Карин Каськ вручила почетные грамоты тем, кто внес наибольший вклад в нынешнее обновление дома, взятого под охрану как памятник старины.