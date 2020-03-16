Таллиннский загс рекомендует использовать электронные услуги
Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния временно прекращает прием заявлений о регистрации брака или разводе.
Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния временно прекращает прием заявлений о регистрации брака или разводе.
На данный момент регистрация брака проводится только для самой пары, присутствие фотографа или гостей не разрешено. Родители, которые не состоят в браке, могут также зарегистрировать в загсе рождение ребенка.
Таллиннский загс настоятельно просит при оформлении следующих услуг пользоваться электронной или обычной почтой:
- Заявление о смене имени. Его следует предоставить по электронной почте и подписанным дигитально. Бланк заявления находится здесь.
Дигитально подписанное заявление (ID-карта, PIN2) можно подать по электронной почте по адресу perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee В качестве подтверждения придет автоматический ответ. Если заявление оформлено некорректно, дальнейшие инструкции также будут присланы по электронной почте. Смена имени является бессрочным действием и ответ также придет по электронной почте.
- Все ходатайства, связанные с различными семейными событиями, можно оформить, перейдя по этой ссылке. В заявлении необходимо указать адрес проживания, это нужно для того, чтобы документы доставлялись в порядке временного приоритета по почте. На вопросы ответят по телефону 645 7487.
- Извещение о месте жительства также можно предоставить через среду самообслуживания https://www.rahvastikuregister.ee/ или же подписанным дигитально (ID-карта, PIN2. Подписанное дигитально заявление нужно отправить в управу района проживания. Если заявление оформлено некорректно, дальнейшие инструкции также будут присланы по электронной почте. Если возникли вопросы, звоните по следующему номеру: 645 7481.
- Справку об отсутствии препятствий для заключения брака можно оформить здесь. Если возникли вопросы или нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с чиновником по телефону: 64657481. Оформить выписку из базы данных Регистра народонаселения можно здесь. Дополнительная информация по телефонам: 645 7481 või 645 7487.
- Присвоение личного кода оформляется по ссылке. Перед оформлением заявления необходимо связаться с чиновниками по телефонам: 6457 481 või 6457 487.
Все заявления Таллиннский загс просит присылать на следующий адрес электронной почты: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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