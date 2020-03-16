Таллиннский загс рекомендует использовать электронные услуги

На данный момент регистрация брака проводится только для самой пары, присутствие фотографа или гостей не разрешено. Родители, которые не состоят в браке, могут также зарегистрировать в загсе рождение ребенка.

Таллиннский загс настоятельно просит при оформлении следующих услуг пользоваться электронной или обычной почтой:

- Заявление о смене имени. Его следует предоставить по электронной почте и подписанным дигитально. Бланк заявления находится здесь.

Дигитально подписанное заявление (ID-карта, PIN2) можно подать по электронной почте по адресу perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee В качестве подтверждения придет автоматический ответ. Если заявление оформлено некорректно, дальнейшие инструкции также будут присланы по электронной почте. Смена имени является бессрочным действием и ответ также придет по электронной почте.

- Все ходатайства, связанные с различными семейными событиями, можно оформить, перейдя по этой ссылке. В заявлении необходимо указать адрес проживания, это нужно для того, чтобы документы доставлялись в порядке временного приоритета по почте. На вопросы ответят по телефону 645 7487.

- Извещение о месте жительства также можно предоставить через среду самообслуживания https://www.rahvastikuregister.ee/ или же подписанным дигитально (ID-карта, PIN2. Подписанное дигитально заявление нужно отправить в управу района проживания. Если заявление оформлено некорректно, дальнейшие инструкции также будут присланы по электронной почте. Если возникли вопросы, звоните по следующему номеру: 645 7481.