27.02.2021, 11:10

Таллиннский ЗАГС приостановил прием заявлений. Во всем виноват COVID-19

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Pulmade teemapäev Õnnepalees
Pulmade teemapäev ÕnnepaleesFoto: Eero Vabamaegi

В связи с выявлением случая COVID-19 в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния прием заявлений на месте приостановлен до 2 марта.

По словам директора Таллиннского ЗАГСа Карин Каск, проводится генеральная уборка и дезинфекция помещений загса, обеспечивается безопасность клиентов.

Ввиду того, что закон не предусматривает подачу по электронной почте дигитально подписанных заявлений о вступлении в брак и расторжении брака, а также ходатайств о получении личного кода, прием соответствующих заявлений на месте временно приостановлен.

Все прочие ходатайства, подача которых возможна в формате электронной услуги, рекомендуется представлять через электронное обслуживание.

Дополнительную информацию о подаче ходатайств можно найти на сайте Таллинна.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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