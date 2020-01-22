Таллиннский ЗАГС предлагает разные варианты заключения брака

Церемония бракосочетания вне стен департамента обычно проходит в нерабочее время — в пятницу вечером или в выходные дни, что не входит в служебные обязанности чиновника. ”Поэтому соответствующая услуга, которую предлагает департамент, добровольная и оказывается в соответствии с возможностями чиновника, что также предполагает дополнительные обязанности и расходы. Однако наша задача — предложить новобрачным варианты, а не обязать их делать выбор, — пояснила Каск. — Для этого у нас есть семь различных вариантов заключения браков и проведения церемоний, которые могут быть проведены на шести различных языках — помимо эстонского это русский, немецкий, английский, греческий и итальянский”.

Цены на заключения брака в выбранном молодоженами месте должны покрывать сопутствующие расходы. Заключение брака на территории Таллинна будет стоить 400 евро, в пределах Харьюмаа — 500 евро, за пределами уезда — 700 евро. Расходы, сопутствующие проведению торжественного бракосочетания, покрывают новобрачные. Услуга включает среди прочего предварительную встречу с чиновником, консультирование, пояснения относительно хода торжественного мероприятия, составление уникального текста, а также транспортные расходы. В последний раз цены на данную услугу были изменены в 2013 году.

Проведение церемонии регистрации брака в здании департамента будет стоить как прежде: по будням — госпошлина 30 евро, проведение церемонии в среду и четверг — 60 евро, церемония в сопровождении живой музыки в пятницу — 200 евро, в субботу — 250 евро. В стоимость услуги в пятницу и субботу входит также белая обложка для свидетельства о браке, специально оформленная и заказанная для этих целей, также молодоженам подарят специальные писчие перья для росписи.

В 2019 году в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 2413 браков, а в выбранном парой месте и в нужное им время церемония состоялась 165 раз. Юбилеи бракосочетания в департаменте торжественно отметили шесть раз: четыре раза — золотую свадьбу (50-летие), один раз — сапфировую (45 лет), один раз — серебряную (25 лет).