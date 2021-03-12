Таллиннский врач: теперь все стали вирусологами! Зачем я вообще учился на медицинском?

"Эксперты"



Помимо проблем в здравоохранении, у нас есть и другие проблемы: паника, ложная информация и провокации в социальных сетях. Когда я читаю посты и комментарии в Facebook, то больше 50% — неправда или мнение не специалиста: знакомый знакомого передал информацию о составе вакцины. Получается сломанный телефон.

Да, высказывать свое мнение можно, это личное дело каждого человека. Однако, когда ты пишешь что-то про медицину в интернете, у тебя должны быть достоверные источники, ссылки на научные публикации. Например, проверенную информацию можно брать с портала Pubmed.

Я был бы только рад, если люди апеллировали фактами оттуда. А не так, что тебе в голову что-то взбрело, и ты выдаешь это за экспертную оценку. В итоге, эта неверная информация дезинформирует других людей. Должны быть все-таки какие-то рамки, когда люди пишут про здравоохранение. Это важная и сложная сфера.

За последний год в интернете выросло столько экспертов в сфере медицины, что ты думаешь, а зачем я учился 6 лет, потом еще несколько лет, постоянно практикуясь. Ведь так легко стать вирусологом!

Видео из больницы. Какой-то человек прошел через потайной ход на второй этаж инфекционной больницы. Якобы она оказалось пустой, а медики и политики обманывают и запугивают людей. Прежде чем такие видео снимать, нужно проверить — работает это отделение или нет. (Глава больницы уже сообщил, что койки пустуют, так как второй этаж больницы закрыт из-за нехватки персонала — RusDelfi). Но заранее ведь ничего не узнали, не спросили, просто сняли видео. За такие поступки нужно штрафовать.

Больница

07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus Foto: Henri-Kristian Kirsip



Во всех больницах Таллинна критическое положение. Мы открываем новое отделение. Хорошо, открыть его не трудно. Сложно найти персонал, который способен предоставить нужное лечение. В одном ковидном отделении на 30 человек — 20 человек персонала (медсестры, врачи, санитары). Сейчас и так весь персонал занят, работает на износ. Смены по 12 часов. 3 часа одна медсестра, 3 часа другая.

Врачей из других отделений сложно привлечь к работе в терапии. Урологу тяжело переключиться с одной сферы деятельности на другую. Мы постоянно ищем персонал, но людей мало. Если набирать добровольцев без образования, то их нужно обучать буквально всему, даже надевать и снимать костюм. На это нужно время, но люди все равно нужны.