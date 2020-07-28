Таллиннский университет тоже отказывается от приема студентов из стран с высоким риском COVID-19

”Мы ждем в Эстонию только граждан тех третьих стран, чья страна по состоянию на 3 августа включена Министерством иностранных дел в список третьих стран, коэффициент заболеваемости коронавирусом в которых в последние 14 дней был ниже 16”, — подтвердил специалист по связям с общественностью Таллиннского университета Сулев Олл.

При этом в отличие от TalTech, Таллиннский университет все же предлагает студентам, которые в виду названной выше причины не могут приехать в Эстонию, возможность э-обучения по ряду специальностей. Также возможно будет начать обучение в следующем году.

Фарид Фахарзаде — один из тех студентов, которые 21 июля получили от Таллиннского университета письмо, в котором сообщалось, что университет не может принять иностранных студентов, страна проживания которых не значится в списке стран с низким уровнем риска. ”Это был поворот на 180 градусов. Никто такого не ожидал. Кроме того, это противоречит как изначальному заявлению университета, так и сообщению правительства о том, что ограничение на передвижение не будут касаться иностранных студентов”, — говорит молодой человек.

Сейчас студенты пытаются сделать все, чтобы переубедить учебное заведение.

Вчера мы писали о девушке из России хотела получить высшее образование в Таллиннском техническом университете (TalTech), но руководство и коронавирус решили иначе, хоть она и прошла все вступительные экзамены. Девушка выступила с пубичным обращением к руководству вуза.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!