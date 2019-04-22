Таллиннский университет аннулировал диплом Вакра, но дал ему шанс сохранить степень магистра

При вынесении решения университет руководствовался предложением академической комиссии аннулировать диплом из-за обнаруженного масштабного плагиата, пишет rus.err.ee.

Университет не будет возбуждать делопроизводство в отношении диплома магистра Вакра, если он в течение двух лет выполнит условия окончания бакалавриата, в том числе напишет новую бакалаврскую работу.

Вакра уже обратился в Таллиннский университет с пожеланием написать новую дипломную работу. В случае обнаружения плагиата такую возможность студентам предлагают все университеты Эстонии.