Таллиннский суд приступил к рассмотрению требования вновь открыть дело о гибели парома Estonia

В иске отмечается, что в официальной версии гибели судна есть целый ряд противоречий.

Если прежде правительства отказывались организовывать новые погружения к останкам судна, не желая тревожить покой погибших и травмировать родственников, то теперь иск, поданный шведской стороной поддержало эстонское объединение родственников погибших.

"Наша главная претензия в том, что останки не задокументированы, поэтому мы не знаем в каком они состоянии находятся под водой", — сказал истец из Швеции Леннарт Берглунд.

Паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года, в результате чего погибли 852 человека. Останки теплохода лежат на глубине 80 метров. Балтийские страны договорились не проводить на месте кораблекрушения каких-либо работ.