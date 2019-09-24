Таллиннский суд приступил к рассмотрению требования вновь открыть дело о гибели парома Estonia
Таллиннский административный суд начал рассмотрение требования вновь открыть дело о гибели парома "Estonia" в сентябре 1994 года. Истцы — граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен — требуют организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря, передает rus.err.ee.
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