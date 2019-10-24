Таллиннский суд принял решение по ходатайству родственников о проведении нового расследования гибели парома "Эстония"

Правительство обязали принять решение по ходатайству родственников в течение 60 дней после вступления судебного решения в силу.

Близкие погибших подали премьер-министру Эстонии в октябре 2016 года ходатайство о проведении нового расследования причин крушения "Эстонии".

В ходе судебного заседания выяснилось, что единственный отклик, который истцы получили на свое обращение, было письмо, пришедшее в ноябре из Министерства юстиции. В письме говорилось, что решение данного вопроса в компетенции правительства, а не министерства, и министерство не видит оснований, чтобы обращаться к правительству. То есть, правительство ЭР, к которому было адресовано ходатайство, на него не ответило, а ответило министерство, которому ходатайство не предназначалось, и к компетенции которого решение данного вопроса не относится.

В ходе судебного производства осталось непонятным, на каком правовом основании премьер-министр не стал отвечать на ходатайство, и при каких обстоятельствах вместо главы правительства ходатаям ответило Министерство юстиции.

К сегодняшнему дню разумное время для разрешения поднятых в ходатайстве вопросов истекло, поэтому, по оценке суда, правительство Эстонии противоправно затягивает с решением по ходатайству.

Суд объяснил, что не может принять решение по представленному правительству ходатайству вместо самого правительства. Также суд не предписывает правительству, каким образом нужно на ходатайство ответить. Но правительству нужно сделать это в течение разумного времени, которым суд считает 60 дней.

Сегодняшнее решение можно оспорить в срок до 25 ноября.