Таллиннский спортивный утренник бьет рекорды
Прошедший в пятый раз спортивный утренник собрал в столичных спортцентрах и бассейнах почти 500 ценителей здорового образа жизни, установив рекорд посещаемости, сообщает горуправа Таллинна.
Прошедший в пятый раз спортивный утренник собрал в столичных спортцентрах и бассейнах почти 500 ценителей здорового образа жизни, установив рекорд посещаемости, сообщает горуправа Таллинна.
Сегодня утром на таллиннских спортивных базах прошли бесплатные тренировки, заряд энергии на которых обеспечили серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Хейки Наби, игроки BC Kalev Cramo — сильнейшей баскетбольной команды Таллинна и Эстонии, а также мэр Таллинна Михаил Кылварт. Тренировки прошли в Сылеском спортивном центре, Ласнамяэском легкоатлетическом холле, Таллиннском спортивном холле, а также в Ныммеском и Ыйсмяэском бассейнах.
Основоположник традиции проведения спортивных утренников, мэр Михаил Кылварт поблагодарил участников и призвал всех вести здоровый и активный образ жизни. ”Каждое начинание может быть непростым и зачастую казаться непосильным, но чем больше тренироваться, тем легче и приятнее становится этот процесс, — сказал Кылварт. — При этом необязательно становиться спортсменом — любая физическая активность, будь то ходьба или плавание — это движение, которое помогает поддерживать здоровье. Очень важно, что таллиннские спортивные холлы, бассейны, тропы здоровья предлагают разнообразные возможности для людей любого возраста и в любой физической форме”.
Больше всего участников — 172 человека — зарегистрировались на участие в тренировке в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, где занятие провел серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Хейки Наби вместе со своим тренером Иваром Коткасом. На тренировку в Сылеском спортивном центре под руководством мэра Михаила Кылварта записались 125 человек, а на баскетбольную тренировку с игроками и тренером клуба BC Kalev/Cramo зарегистрировались 73 человека. В общей сложности в спортивном утреннике захотели принять участие 454 человека, из них 84 отправились в бассейн.
В прошлом году в спортивном утреннике приняли участие 389 горожан, больше всего участников собрал олимпийский призер Эрки Ноол в Ласнамяэском легкоатлетическом холле — 78 человек.
Каждый участник спортивного утренника получил в подарок полезный напиток и абонемент на посещение спортивного центра до конца этого года.
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