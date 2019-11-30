Таллиннский спортивный утренник бьет рекорды

Основоположник традиции проведения спортивных утренников, мэр Михаил Кылварт поблагодарил участников и призвал всех вести здоровый и активный образ жизни. ”Каждое начинание может быть непростым и зачастую казаться непосильным, но чем больше тренироваться, тем легче и приятнее становится этот процесс, — сказал Кылварт. — При этом необязательно становиться спортсменом — любая физическая активность, будь то ходьба или плавание — это движение, которое помогает поддерживать здоровье. Очень важно, что таллиннские спортивные холлы, бассейны, тропы здоровья предлагают разнообразные возможности для людей любого возраста и в любой физической форме”.

Больше всего участников — 172 человека — зарегистрировались на участие в тренировке в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, где занятие провел серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Хейки Наби вместе со своим тренером Иваром Коткасом. На тренировку в Сылеском спортивном центре под руководством мэра Михаила Кылварта записались 125 человек, а на баскетбольную тренировку с игроками и тренером клуба BC Kalev/Cramo зарегистрировались 73 человека. В общей сложности в спортивном утреннике захотели принять участие 454 человека, из них 84 отправились в бассейн.

В прошлом году в спортивном утреннике приняли участие 389 горожан, больше всего участников собрал олимпийский призер Эрки Ноол в Ласнамяэском легкоатлетическом холле — 78 человек.

Каждый участник спортивного утренника получил в подарок полезный напиток и абонемент на посещение спортивного центра до конца этого года.