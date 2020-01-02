Таллиннский рождественский рынок открыт до 7 января

”Рождественский рынок на этот раз заканчивает свою работу 7 января, по прошествию Православного Рождества. Если до этого культурную программу рождественский рынок предлагал только на выходных и в новогоднюю ночь, то с завтрашнего дня культурные мероприятия будут проходить каждый день до закрытия рынка. Предлагаю использовать эту возможность и приглашаю принять участие в рождественских прогулках в историческом Старом городе”, — сказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Рождественские прогулки ”Таллинн 800 — первое рождество города” — состоятся благодаря сотрудничеству городского музея и организатора рождественского рынка впервые. На полуторачасовой прогулке по Старому городу, городскому музею и Кик ин де Кёк можно будет узнать о происхождении Таллинна и о том как отмечали рождественские праздники в средневековом городе. Последние рождественские прогулки состоятся 5 января в 14.30 и 15.00 с началом у рождественской ели на Ратушной площади.