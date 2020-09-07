Таллиннский повар назвал лучшие рестораны на каждый день

"Мне нравится ресторан Pull в Ротерманни. Там много мяса. Цена/качество — идеальны. Хороший персонал. Grenka — отличная ценовая политика, вкусно можно поесть. Я туда часто хожу на обед", — сказал повар. Также он рекомендует кафе Moon и Kolm sibulat.

"Если не на каждый день, то я уже пару раз ужинал в The Three Sisters в Старом городе. Очень вкусно", — делится впечатлениями Лешкин. Если говорить про алкогольные напитки, по его мнению, неплохого вина можно выпить в баре Shvips на улице Теллискиви.

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