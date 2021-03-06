Таллиннский порт теперь потребляет только зеленую электроэнергию, произведенную в Эстонии

В соответствии с заключенным договором, в 2021 году Eesti Energia поставит Таллиннскому порту 10 ГВтч возобновляемой электроэнергии для собственных нужд порта. Таким образом, в год в атмосферу не попадет в общей сложности почти 7000 тонн CO2.

По словам руководителя отдела управления качеством и окружающей средой Таллиннского порта Эллен Каазик, Таллиннский порт на пути своей коммерческой деятельности и развития делал планомерные шаги на пути к уменьшению негативного влияния на окружающую среду. ”Энергоэффективность и более широкое использование возобновляемых источников энергии — важный шаг в уменьшении влияния порта на окружающую среду и достижении климатической нейтральности”, — отметила Каазик.

По словам руководителя эстонского рынка Eesti Energia Даяны Тийтсаар, она рада видеть, что все больше крупных потребителей электроэнергии выбирает возобновляемые источники энергии.

”Таллиннский порт — прогрессивная и ответственная компания, последовательная деятельность которой является примером для многих крупных предприятий. Мы рады видеть, что был сделан очередной шаг к более чистому будущему”, — сказала Тийтсаар.

По словам Тийтсаар, клиенты Eesti Energia делают все более экологичный выбор: от выбора пакета возобновляемой энергии до установки солнечных панелей, отопительных систем, а также решений для зарядки электромобилей.

В прошлом году Eesti Energia построил для своих клиентов около 300 солнечных электростанций общей мощностью 8 МВт. На сегодняшний день 2 500 клиентов, являющихся малыми производителями, продают компании Eesti Energia электроэнергию, произведенную в собственных домах или на предприятиях.

Кроме того, каждый третий новый клиент выбирает ”зеленый” пакет электроэнергии, способствуя ускорению развития возобновляемой энергии. У почти 55 000 клиентов Eesti Energia уже оформлен пакет возобновляемой электроэнергии.

В 2020 году концерн Eesti Energia произвел 1,5 ТВтч возобновляемой электроэнергии, что составило 40% от общего объема выработки электроэнергии. С 2018 года выбросы CO2 Eesti Energia сократились в три раза.