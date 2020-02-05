Таллиннский парадокс: жители столицы довольны своей жизнью, но улыбаются слишком мало

Мэр отметил, что исследования с 2003 года отражают удовлетворенность горожан. ”Это дает нам возможность отслеживать тенденции и динамику, а также позволяет сравнить, как изменяются мнения и оценки, даваемые людьми, — сказал Кылварт. — Радует, что тенденции имеют скорее позитивный характер — результаты опроса показывают, что 90% таллинцев довольны жизнью. Конечно, не во всем это зависит от города, но, полагаю, что город смог создать необходимую основу общей удовлетворенности”.

Для большинства жителей столицы первостепенное значение в жизни имеют близкие люди, но и удовлетворенность городом и жилой средой в своем районе остается стабильно высокой. 80% ответивших отметили, что Таллинн является для них наиболее предпочтительной жилой средой, что подтверждает и постоянно возрастающее число горожан. 93% таллинцев нравится их дом, 91% считает свое место жительства безопасным.

С ростом экономического благополучия возросло и число людей, у которых за последний год не возникало серьезных экономических проблем — так ответили 80% опрошенных. Однако стоит отметить, что у 16% участников опроса такие трудности существуют.

Таллинцы больше всего гордятся Старым городом, радует их и то, что город расположен у моря. Самым ценным в районе проживания считаются близость к природе, наличие парков и зеленых насаждений. Довольны люди также и названиями улиц и обозначением номеров домов, организацией вывоза отходов, освещением улиц и чистотой воздуха.