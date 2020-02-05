Таллиннский парадокс: жители столицы довольны своей жизнью, но улыбаются слишком мало

”Для меня важнее всего, что люди довольны состоянием и количеством детских игровых площадок, однако это не означает, что все потребности удовлетворены, — сказал мэр. — Мы занимаемся реконструированием старых игровых площадок и строительством новых — это один из важных городских приоритетов этого года, но радует, что уже сделанное принято хорошо”.
Более 80% высоко оценивает состояние общественного транспорта. Люди, в сравнении с прошлыми годами, стали чаще отдавать предпочтение общественному транспорту, а число тех, кто совсем не использует его сократилось. Также горожане вполне довольны состоянием крупных магистралей и обстановкой на дорогах с точки зрения пешеходов.
”Разумеется, город интересует и критическое мнение горожан, это важный материал для планирования развития города, — сказал мэр. — Выяснилось, что наиболее критично горожане оценивают условия для парковки в центре города, наличие общественных туалетов и их состояние, а также зимний уход за внутриквартальными дорогами, количество велодорожек и парковок для автомобилей и условия для парковки велосипедов рядом с домом. Для пересмотра нормативов парковки обсуждение планируется провести уже на этой неделе”.
Наконец, мэр отметил и то обстоятельство, что 70% опрошенных ответили, что таллинцы слишком мало улыбаются. Чтобы исправить эту ситуацию, потрудиться придется всем горожанам.
С результатами проведенного в 2019 году опроса можно ознакомиться на странице uuringud.tallinn.ee/uuring/otsing.
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