Таллиннский Мемориал жертвам коммунистического режима пополнен 350 новыми фамилиями

В воскресенье сюда добавили еще несколько памятных плит, на которых 350 имен жителей Эстонии, расстрелянных, погибших в сталинских лагерях или в ссылке, сообщила "Актуальная камера".

"Это данные, которые мы получили и благодаря собственной исследовательской работе в Эстонском институте исторической памяти. Но в основном, конечно, с помощью семей, которые пишут нам и делятся информацией, у нас есть возможность перевести людей из категории пропавших без вести в жертвы коммунистического режима и добавить их сюда, на мемориал", — рассказал член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.

Большинство этих людей покоятся за тысячи километров от Эстонии, места захоронения многих репрессированных неизвестны. Поэтому для их близких стены мемориала — единственное символическое место, куда можно прийти, чтобы отдать дань их памяти.