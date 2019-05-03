Таллиннский клуб Rotary вручил премии лучшим полицейским и лучшей служебной собаке

Аида Зейналова пришла в полицию сначала в качестве помощника полицейского, так как она хотела внести свой вклад в безопасность Нарвы. Работа понравилась настолько, что Зейналова стала сотрудником полиции, сначала работая в патрульной службе, а сейчас уже следователем. Коллеги высоко ценят ее отношение к работе, последовательность и силу воли.

Геррит Пунгас берет на себя самые серьезные вызовы, за последние полгода он задержал нескольких водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также обнаружил наркотические вещества и украденные вещи. Пунгас является также ментором помощников полицейских.

Юридические знания Реэлики Ратассепп и ее отношение к работе помогли раскрыть несколько связанных с насилием преступлений. Коллеги высоко ценят ее умение общаться со всеми сторонами конфликта.

Лучшим кинологом назван старший кинолог Пыхьяской префектуры Тынис Ланд, а лучшей служебной собакой его воспитанник Ники. 8-летняя бельгийская овчарка Ники — патрульная служебная собака, его основная задача — поиск людей и вещей, а также задержание нарушителей. Недавно Ники задержал подозреваемых после совершенного в Ласнамяэ преступления по "горячим" следам.