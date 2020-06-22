Таллиннский клуб Rotary в 20-й раз вручил премии лучшим полицейским

По словам президента Таллиннского клуба Rotary Маргуса Алликмаа, традиция была основана в 2001 году с целью выделить лучших в сфере обеспечения безопасности. На первой церемонии премии были вручены лучшему констеблю и лучшему кинологу.

„За последние 20 лет требования к полицейским и пограничникам выросли в разы, появились новые темы, например, миграция, кибер-преступления, поведение населения во время пандемии и многое другое. Мы считаем, что наши полицейские и пограничники хорошо справляются со своей работой и новыми заданиями. И мы очень рады продолжать эту традицию", — сказал Маргус Алликмаа от имени всего Таллиннского клуба Rotary.

В юбилейный год лучшими были названы руководитель участковых полицейских Мустамяэ и Кристийне Келли Мийдо, патрульный полицейский Кесклиннаского отделения полиции Вайко Лаанисте, участковый полицейский Нарвского отделения полиции Владимир Лосев и патрульный полицейский Кагуского (Южно-восточного) отделения полиции Атс Пюви. Лучший кинолог в этом году — Артем Перепелин из Идаской префектуры и лучшая собака — его воспитанник Зааро.

„Двадцать лет — это солидный возраст. Многие из тех молодых полицейских, мужчин и женщин, получивших когда-то эту премию, стали высокими профессионалами своего дела. Конечно же помогла в этом и премия Rotary, так как признание вдохновляет и прибавляет сил. Я благодарю Rotary за сохранение этой красивой традиции, которой вы придаете большое значение профессии полицейского. Полицейские каждый день с душой работают ради того, чтобы наша дорогая Эстония была безопасной", — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

Лауреаты этого года:

Келли Мийдо

Интерес Келли к умному использованию технологий привела ее в центр дронов Академии внутренней защиты, вместе с которыми дроны использовались во время чрезвычайного положения, например, при помощи дронов были обнаружены десятки нарушений правила 2+2.

Вайко Лаанисте

Вайко быстро учится в изменяющейся среде и успешно разрешает сложные события. Коллеги хвалят его за хорошие знания в ведении производств и тактике безопасности. Вейко очень быстро принимает нужные решения и успешно занимается ведением уголовных делопроизводств.