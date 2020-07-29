29.07.2020, 22:05

Таллиннский кинотеатр Cinamon Kosmos из-за кризиса в США закрыт на неопределенный срок

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Таллиннский кинотеатр Cinamon Kosmos из-за кризиса в США закрыт на неопределенный срок
Pixabay / Angelo Esslinger

Расположенный в Таллинне кинотеатр Cinamon Kosmos до сих пор не знает, когда он сможет открыть свои двери. В конце июня кинотеатр был временно открыт для посетителей, но с начала июля снова закрыл свои двери, напомнил 29 июля портал rus.err.

"Основной причиной этого является кризис на международном кинорынке, который также затрагивает и кинотеатры Эстонии", — сказала руководитель Cinamon Kosmos Татьяна Толстая, отметив, что с марта голливудские киностудии практически приостановили распространение фильмов.

"Большинство премьер были в лучшем случае перенесены на осень, но многие на 2021 год", — добавила она.

"К сожалению, восстановление кинорынка во многом зависит от того, как будет развиваться пандемия коронавируса в США", — сказала Толстая, отметив, что американские и европейские сети кинотеатров хотят открыть свои двери в конце августа.

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