Таллиннский кинотеатр Cinamon Kosmos из-за кризиса в США закрыт на неопределенный срок

"Основной причиной этого является кризис на международном кинорынке, который также затрагивает и кинотеатры Эстонии", — сказала руководитель Cinamon Kosmos Татьяна Толстая, отметив, что с марта голливудские киностудии практически приостановили распространение фильмов.

"Большинство премьер были в лучшем случае перенесены на осень, но многие на 2021 год", — добавила она.

"К сожалению, восстановление кинорынка во многом зависит от того, как будет развиваться пандемия коронавируса в США", — сказала Толстая, отметив, что американские и европейские сети кинотеатров хотят открыть свои двери в конце августа.