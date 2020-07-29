Таллиннский кинотеатр Cinamon Kosmos из-за кризиса в США закрыт на неопределенный срок(2)
Расположенный в Таллинне кинотеатр Cinamon Kosmos до сих пор не знает, когда он сможет открыть свои двери. В конце июня кинотеатр был временно открыт для посетителей, но с начала июля снова закрыл свои двери, напомнил 29 июля портал rus.err.
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