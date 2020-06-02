Таллиннский Кесклиннаский социальный центр вновь ждет клиентов

”Если во время чрезвычайного положения Кесклиннаский социальный центр доставлял своим клиентам еду на дом, то начиная с 1 июня питание вновь предлагается на месте. Чтобы соблюдать правило 2+2 обеденное время было продлено, и работники следят за тем, чтобы в зале одновременно не было больше 10 человек. Еду можно как употреблять на месте, так и брать с собой. Необходима предварительная регистрация”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

У всех посетителей социального центра замеряют температуру и их просят продезинфицировать руки. В столовой находится работник, который следит за выполнением правила 2+2 и дезинфицирует поверхности после каждого клиента. Социальный центр также предлагает услугу парикмахера. Во время обслуживания в зале находится только один клиент. После каждого клиента проходит дезинфекция и проветривание помещения.

”Понятно, что клиенты социального центра после большого перерыва очень рады видеть друг друга и жаждут общения. Однако при этом обязательно нужно следовать установленным ограничениям, так как пожилые люди входят в группу риска”, — добавила Аус.

Кроме помещений по адресу Лийвалайа 32 у Кесклиннаского социального центра работает филиал по адресу Рауа 1, который предлагает услуги ухода на дому, а также уход за людьми с расстройством памяти. Филиал частично продолжал работу и во время чрезвычайного положения.