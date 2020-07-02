Таллиннский городской секретарь покидает свою должность: "Реформы будет проводить другой человек, которому мэр доверяет полностью"

”Таллиннская горуправа благодарит городского секретаря Тоомаса Сеппа за 30 лет работы, его вклад в развитие Таллинна сложно переоценить. Тоомас Сепп сыграл значимую роль в формировании правовой базы, регулирующей работу самоуправления, а также способствовал созданию организационной системы муниципалитета, отвечающей современным требованиям”, — сказал мэр столицы Михаил Кылварт.

По словам мэра, отдельно необходимо отметить заслуги Тоомаса Сеппа, напрямую не связанные с его работой в должности городского секретаря, особенно усилия по продвижению образования для детей с особыми потребностями и развитию Таллиннской школы Хелен для детей с сенсорными нарушениями.

На основании устава города Таллинна горуправа приняла решение выплатить Тоомасу Сеппу за успешное развитие и руководство структурой самоуправления в течение 30 лет возмещение в размере заработной платы за шесть месяцев.

По словам городского секретаря Тоомаса Сеппа, это решение не было простым: ”16 июля мэр представил свои мысли по поводу реструктуризации системы городского управления — план на 2021 год. Исходя из этого плана, прежде всего, на базе городской канцелярии будет создана новая структура: Таллиннский стратегический центр. В составе подразделения будут действовать городские службы разных сфер. Объявленные мэром реформы очень объемны, их претворение в жизнь требует очень серьезных решений и скоординированных действий. Это все можно осуществить только при наличии сильной политической воли и уверенного руководства. В связи с изменениями неизбежно будут приниматься сложные решения в отношении персонала, в итоге произойдет перераспределение ролей в городском руководстве. Целью станет четкая линия руководства и слаженное сотрудничество между политиками, Стратегическим центром, городской канцелярией, региональными и отраслевыми руководящими структурами горуправы и Горсобрания.

Мы несколько раз обсуждали с мэром, как до, так и после обнародования этого плана разные пути осуществления замысла. Вызовы, которые необходимо учитывать при их реализации, программу их осуществления, а также мою возможную роль в этом процессе и городской системе.