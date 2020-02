Таллиннский горхолл ждет светлое будущее? Tallink инвестирует в него 300 млн евро

С целью реализации проекта город Таллинн, AS Tallink Grupp и AS Infortar создадут общее предприятие, участие в котором распределится следующим образом: 34% — доля Таллинна, 33% — AS Tallink Grupp и 33% — AS Infortar. При создании общего предприятия пайщики делают взнос размером миллион евро в соответствии с процентной долей каждого участника. Помимо этого, город внесет вклад в общее предприятие в виде принадлежащих городу земель, на которых расположен Горхолл и граничащих с ним. Привлечение капитала, необходимого для инвестиции, обеспечат AS Tallink Grupp и Infortar. Город Таллинн дополнительной финансовой нагрузки нести не будет. Предположительная стоимость всего проекта составит около 300 миллионов евро.

”Город Таллинн и Эстонское государство долго ждали действенного решения, чтобы привести в порядок Горхолл, находящийся под охраной как памятник старины, и создать важный для дальнейшего развития туризма столицы и всей страны международный конференц-центр и концертный зал. Эстонии необходим зал, вмещающий до 5000 человек, который позволил бы привезти в Таллинн крупные конференции, а также культурные события. Таллинну для успешного конкурирования с Хельсинки, Ригой и Стокгольмом необходимо создавать новые условия для развития туристического сектора, нужен следующий шаг”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

”Наше видение подразумевает создать в сотрудничестве с городом в Горхолле и на прилегающей территории привлекательный и цельный комплекс, включающий конференц-центр, пассажирский порт и центр развлечений, который вновь откроет берег моря для горожан и привлечет еще больше туристов. Присоединение пассажирского порта к конференц-центру — ключевой фактор, который позволит частному сектору успешно оперировать проектом и оживить весь район”, — добавил Ныгене. По оценке Ныгене, новый район будет посещать более 10 миллионов человек ежегодно.

В ближайшие месяцы стороны договорятся о следующих принципах сотрудничества и согласуют план действий. Уже этой весной в планах основание совместного предприятия, если Таллиннское горсобрание поддержит такое решение. Для определения архитектурной концепции Горхолла, прилегающей портовой зоны, конференц-центра, пассажирского порта, бизнес-центра и других строений на этой территории, будет проведен архитектурный конкурс. При составлении задания конкурса будет учитываться и тот факт, что Горхолл — это объект, имеющий историческую ценность, при реновировании которого следует соблюдать особые условия, продиктованные защитой памятников старины.