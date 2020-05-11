Таллиннский фонд инноваций поддержит 50 000 евро лучшие решения смарт-города

Цель конкурса инноваций с фондом поддержки в объеме 50 000 евро — использовать новые решения смарт-города, которые сделали бы Таллинн еще более современным, дружественным к людям, открытым и экономичным. Одновременно конкурс станет и вызовом для всех предприятий при поиске новых инновационных идей и решений в сложившихся после коронавирусного кризиса условиях.

Конкурс по заказу Таллиннского департамента предпринимательства организует научный парк ”Технополь”.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, решения ”умного города” ценны для всех.

”В Таллинне уже сейчас внедрено множество новшеств — начиная от 3D-модели города и уникальных электронных услуг местного самоуправления до ”умных” сенсорных и динамических решений и инновационных решений для частных предприятий, — пояснил вице-мэр. — И это лишь несколько примеров. Наша цель — благодаря решениям смарт-города превратить Таллинн во флагмана конкурентоспособной новой экономики и все это — в сбалансированной, безопасной и экологичной для горожан среде. Конкурс инноваций — прекрасная возможность для этого и поможет идти в ногу с развитием новых технологий”.

На конкурс ожидаются идеи смарт-города, которые предлагают эффективные альтернативы как уже действующим решениям, так и создают совершенно новый подход к сферам, на которых сконцентрировано внимание — туризм, круговая экономика, общинные области, электронные услуги и сотрудничество между Таллинном и Хельсинки. В конкурсе инноваций могут принять участие все зарегистрированные в Таллинне предприятия. У представивших идею есть возможность получить финансовую поддержку, запустить свой проект, получить от города Таллинна нужные контакты, советы и средства, а также воспользоваться поддержкой сети менторов научного парка ”Технополь”.

По словам руководителя сектора развития бизнеса научного парка ”Технополь” Мартина Горошко, технологии ”умного города” являются одним из приоритетов научного парка, а сам парк является испытательной площадкой для многих новейших продуктов и услуг.