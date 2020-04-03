”Таллиннский диктант” на русском языке состоится в прямом эфире ETV+ уже в эту субботу

”В сложившейся ситуации мы нуждаемся в позитивных эмоциях — всем сейчас непросто, многие испытывают объяснимый страх перед будущим, но именно поэтому нам необходимо больше взаимной поддержки, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — На мой взгляд, любовь к родному языку, уважение к нему — безусловно один из лучших путей для сплочения”.

Поскольку в этом году исполнилось сто лет со дня рождения Георга Отса, текст диктанта посвящен великому певцу и артисту. Автором стал журналист и переводчик Николай Караев, для которого это оказался первый опыт составления текста для диктанта.

”До сих пор я бывал исключительно по другую сторону баррикад. Именно поэтому мне очень интересно было придумывать задание. Задача — составить интересный текст, причем интересный и как текст, и как диктант. Надеюсь, все получится”, — сказал Караев.

Текст зачитает актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич.

”Это приятная и ответственная задача, — сказал он. — Я рад, что мне это предложили. Это красивое мероприятие, оно важное, интересное”.

В этом году формат для проведения диктанта необычный — каждый участник будет писать диктант дистанционно, находясь дома.

”Ничего сложного нет, просто устройтесь поудобнее, приготовьте бумагу и ручку, включите трансляцию — никакой дополнительной регистрации не надо, — объясняет филолог и лектор подготовительных занятий ”Русский по субботам” Наталья Чуйкина. — После диктанта сразу будет проверка. Мы предложим открыть написанное и прокомментируем варианты предложений — они могут быть разными, ведь расстановка знаков препинания предусматривает вариативность. Оценок не будет, наша цель — не проверка грамотности, а ее пропагандирование. И если кто-то во время диктанта найдет время, чтобы заглянуть в словарь, это хорошо — в следующий раз он напишет это слово правильно!”

Восемь лет назад первый ”Таллиннский диктант” на эстонском языке по случаю Дня Таллинна собрал в аудиториях Таллиннского университета сотню человек, а в прошлом году мероприятие собрало на площади Вабадузе уже около 1800 человек.

В случае, если ситуация с ограничением на проведение публичных мероприятий не изменится, то и для ”Таллиннского диктанта” на эстонском языке, который традиционно проходит 15 мая, в День Таллинна, будет выбран удаленный формат.

Таллинн участвует в международной акции грамотности ”Тотальный диктант” с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году в статусе столицы акции Таллинн собрал две с половиной тысячи участников.