03.04.2020, 16:10

”Таллиннский диктант” на русском языке состоится в прямом эфире ETV+ уже в эту субботу

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”Таллиннский диктант” на русском языке состоится в прямом эфире ETV+ уже в эту субботу
Tallinna Linnavalitsus

”Таллиннский диктант” будет транслироваться в прямом эфире 4 апреля, в 14.00, на телеканале ETV+. Любители русского языка смогут не только написать специально созданный для этого случая текст, посвященный 100-летию Георга Отса, но и сразу же его проверить.

Текст диктанта зачитает актер Русского театра Александр Ивашкевич, работу над ошибками проведет филолог Елена Тедер. Вести трансляцию ”Таллиннского диктанта” будет журналист Андрей Титов. За трансляцией можно будет следить также на сайте rus.err.ee. Кроме того, написать диктант можно и на странице Stolitsa.ee: в эту субботу, 4 апреля, в 14:00 текст там зачитает филолог Наталия Чуйкина, хорошо знакомая по проекту ”Русский по субботам”.

Из-за быстрого распространения коронавируса и введенного во многих странах режима чрезвычайного положения организаторы международной акции ”Тотальный диктант”, назначенной на 4 апреля, перенесли популярное мероприятие на 17 октября. Однако городские власти решили предложить населению поучаствовать в ”Таллиннском диктанте”.

”В сложившейся ситуации мы нуждаемся в позитивных эмоциях — всем сейчас непросто, многие испытывают объяснимый страх перед будущим, но именно поэтому нам необходимо больше взаимной поддержки, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — На мой взгляд, любовь к родному языку, уважение к нему — безусловно один из лучших путей для сплочения”.

Поскольку в этом году исполнилось сто лет со дня рождения Георга Отса, текст диктанта посвящен великому певцу и артисту. Автором стал журналист и переводчик Николай Караев, для которого это оказался первый опыт составления текста для диктанта.

”До сих пор я бывал исключительно по другую сторону баррикад. Именно поэтому мне очень интересно было придумывать задание. Задача — составить интересный текст, причем интересный и как текст, и как диктант. Надеюсь, все получится”, — сказал Караев.

Текст зачитает актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич.

”Это приятная и ответственная задача, — сказал он. — Я рад, что мне это предложили. Это красивое мероприятие, оно важное, интересное”.

В этом году формат для проведения диктанта необычный — каждый участник будет писать диктант дистанционно, находясь дома.

”Ничего сложного нет, просто устройтесь поудобнее, приготовьте бумагу и ручку, включите трансляцию — никакой дополнительной регистрации не надо, — объясняет филолог и лектор подготовительных занятий ”Русский по субботам” Наталья Чуйкина. — После диктанта сразу будет проверка. Мы предложим открыть написанное и прокомментируем варианты предложений — они могут быть разными, ведь расстановка знаков препинания предусматривает вариативность. Оценок не будет, наша цель — не проверка грамотности, а ее пропагандирование. И если кто-то во время диктанта найдет время, чтобы заглянуть в словарь, это хорошо — в следующий раз он напишет это слово правильно!”

Восемь лет назад первый ”Таллиннский диктант” на эстонском языке по случаю Дня Таллинна собрал в аудиториях Таллиннского университета сотню человек, а в прошлом году мероприятие собрало на площади Вабадузе уже около 1800 человек.

В случае, если ситуация с ограничением на проведение публичных мероприятий не изменится, то и для ”Таллиннского диктанта” на эстонском языке, который традиционно проходит 15 мая, в День Таллинна, будет выбран удаленный формат.

Таллинн участвует в международной акции грамотности ”Тотальный диктант” с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году в статусе столицы акции Таллинн собрал две с половиной тысячи участников.

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