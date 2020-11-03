Таллиннский центр повторного использования дает вторую жизнь пожертвованным светоотражателям

Четыре года назад в торговом центре Arsenal открылся и один из магазинов Центра повторного использования. Его посетители высоко ценят не только представленные в магазине товары по доступным ценам, ищущие новых хозяев, но и возможность принести туда — в часы работы торгового центра — вещи, которые стали ненужными, но еще в хорошем состоянии. Среди одежды и других пожертвований часто попадаются и светоотражатели. Их раздают на многих мероприятиях, поэтому у некоторых людей и накапливается несколько маленьких помощников. В Центр повторного использования приносят как бывшие в употреблении, так и совершенно новые и даже не распакованные светоотражатели.

”В самое темное время года светоотражатели — популярный товар в Центре повторного использования. По случаю дня рождения центра Arsenal мы решили дать множеству светоотражателей вторую жизнь с помощью дерева со светоотражателями. Эта маленькая вещица может сделать большое доброе дело, а повторно используемый светоотражатель еще и помогает беречь окружающую среду. Причем большинство светоотражателей на нашем дереве — новые”, — отметила исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу. У некоторых светоотражателей, принесенных в Центр повторного использования, не было крепления, однако теперь у всех них есть веревочка. Порой век светоотражателя недолог именно потому, что он отрывается и падает. Дать ему новую жизнь очень легко: надо лишь снабдить его новым креплением.

Совместно с представителями центра Arsenal было решено развесить светоотражатели на клене с низкими ветками, растущем в центральной части парковки со стороны Каламая. ”На парковке прикрепленные к дереву светоотражатели не препятствуют дорожному движению, при этом благодаря автомобилям, останавливающимся на парковке, светоотражатели хорошо заметны, — сказала менеджер по маркетингу центра Arsenal Кай Рейнфельдт. — Каждый, кому нужен светоотражатель, может снять его и взять себе. А если у кого-то есть лишние отражатели, их можно принести и повесить на дерево. Призываем все предприятия, находящиеся в центре Arsenal и его окрестностях, вешать светоотражатели на дерево”.