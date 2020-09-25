25.09.2020, 07:15

Таллиннский центр поддержки женщин получил пожертвования от горожан


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Таллиннский центр поддержки женщин получил пожертвования от горожан
Pressifoto

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм передала сегодня Таллиннскому центру поддержки женщин пожертвования, которые сделали горожане в ходе фестиваля Литературная улица и фестиваля Уус-Мааильм, а также работники управы.

Управа района Кесклинн предлагала на первых выходных сентября в рамках двух фестивалей всем желающим вафли в обмен на пожертвование в поддержку пострадавших от насилия женщин. Свой вклад внесли и работники Управы района Кесклинн. Сегодня старейшина района Моника Хауканымм передала пожертвования на сумму 403 евро руководителю Таллиннского центра поддержки женщин Вайке Пяхн.

”Центры поддержки, которые оказывают помощь жертвам насилия и другим попавшим в тяжелое положение людям, сами нуждаются в помощи, будь то помощь государства или общества. Небольшое пожертвование — это меньшее, чем мы можем помочь, выразив одновременно нетерпимость к любому виду насилия”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

По словам главы Эстонского союза женских приютов Эхи Рейтельманн, в Эстонии с каждым годом растет осведомленность о том, где искать и получать помощь. ”Кроме этого, за последнее десять лет значительно улучшилось сотрудничество между центрами поддержки, самоуправлениями, специалистами по защите детей и полицией”, — сказала Рейтельманн.

Таллиннский центра поддержки женщин предлагает жертвам насилия эмоциональную поддержку, юридическую и психологическую помощь и, при необходимости, временное жилье. Обратиться в центр можно по телефону 5757 0911.

”Центр поддержки помогает найти выход жертвам насилия, поддерживает женщин в их решениях и информирует об услугах помощи, предоставляемых городом и государством. Все это мы делаем в сотрудничестве с Таллиннским женским кризисным центром и Департаментом социального страхования”, — сказала Вайке Пяхн.

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