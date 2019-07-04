Таллиннский центр отходов переехал

Связаться с центром можно посредством прежних каналов: обслуживание клиентов осуществляется по номеру 6164000 и по адресу электронной почты info@prugi.ee.

Таллиннский центр отходов консультирует и организует вывоз отходов в Таллинне как для частных клиентов, так и для предпринимателей. Жители Таллинна могут заключить договор о вывозе мусора на сайте www.prugi.ee. С 1 июня изменились часы работы центра: с понедельника по четверг он открыт с 8:15 до 17 часов, а по пятницам – до 15:45. Таллиннский центр отходов теперь находится в ведомстве Таллиннского департамента предпринимательства.

Также по адресу п. Пальяссааре, 5 находится станция переработки отходов, которая возобновила работу в мае этого года. Работу станции осуществляет MTÜ Keskkonnateenused. Подробная информация о таллиннских станциях переработки отходов доступна на странице www.jaatmejaam.ee.

На Пальяссареской станции жители города могут бесплатно в неограниченных количествах сдавать старую бумагу и картон, упаковку, старый металл, электрические приборы и электронику, мебель. Не принимаются бытовые и опасные отходы.

Ремонт центра отходов вместе с проектированием стоил около 540 000 евро.