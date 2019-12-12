Таллиннский бюджет-2020 утвержден. Смотрите, куда будут направлены деньги

Впервые в ходе производства городского бюджета применен новый подход, который дает оппозиции возможность вносить предложения о введении изменений на сумму объемом до миллиона евро. В качестве одного из изменений, оппозиция предложила поднять зарплаты помощникам воспитателей в детских садах на 50 евро. ”Несмотря на то, что Таллинн ежегодно поднимает зарплату воспитателям детских садов, рост зарплат действительно должен быть более быстрым, — сказал мэр Кылварт. — В данном случае наши взгляды совпали с предложением оппозиции, которое мы можем реализовать совместно”.

В сфере социальной опеки предусмотрены средства для обеспечения социального благополучия и расширения возможностей участия в общественной жизни различных целевых групп горожан. Так, предусмотрены услуги и пособия для семей с детьми, пожилых людей, людей с особыми потребностями и других нуждающихся в поддержке. Работников по уходу в следующем году ждет рост зарплат на 20%, также, в связи с тем, что на государственном уровне остался нерешенным вопрос об оказании сестринской услуги в крупных попечительских домах, город финансирует из своего бюджета услугу сестринского ухода на дому как для хронических больных, так и для клиентов, проживающих в Ируском попечительском доме. На половину увеличится объем оказания услуги опорных лиц для взрослых с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, часовая оплата услуги возрастет с 6 до 10 евро.

В сфере дорог и улиц приоритетным будет ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, на эти цели будет выделено восемь миллионов евро, что на три миллиона больше, чем в прошлом году. В общей сложности город направит в эту сферу около 70 миллионов евро. В числе прочего, продолжится строительство пешеходных и велодорожек, а также троп здоровья, чтобы улучшить условия для активного образа жизни таллинцев любого возраста.

В сфере благоустройства продолжится приведение в порядок парков и зеленых насаждений, на эти цели бюджет предусматривает около трех миллионов евро. Также продолжится развитие общинных садов и огородов в районах города.

Одним из крупнейших инвестиционных объектов станет проект по развитию Таллиннского городского театра, на это будет выделено 5,7 миллиона евро. В связи с тем, что временной площадкой театра станет культурный центр Сальме, в центре будет проведена основательная реконструкция, что потребует около 800 000 евро.

На строительство Долины тигров в Таллиннском зоопарке планируется выделить 1,5 миллиона евро, инвестиции в Таллиннский ботанический сад составят 5,5 миллионов евро, что предусматривает реконструкцию пальмовой оранжереи и строительство хозяйственного здания.